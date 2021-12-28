«Караван добра» пришел к воспитанникам орловских интернатов

Благотворительный фонд «Созидание» подготовил детям новогодние подарки.

В Орловской области прошла благотворительная акция «Караван добра – 2021». В ходе мероприятия волонтеры фонда «Созидание» вручили новогодние подарки воспитанников орловских интернатов.

«Караван добра» встречали дети из Дмитровского интерната, реабилитационного центра «Серпантин», Мценского детского дома, Тельченского интерната, Болховского детского дома и Орловского дома ребенка.

«Эту акцию мы проводим каждый год. Ее цель – привлечь как можно больше людей, чтобы они дарили добро детям, у которых нет семьи. Большинство наших волонтеров – сотрудники компании «Орелстрой» и группы компаний «ОДСК». Они всегда в числе первых, кто откликается на сбор подарков и всего самого необходимого для детей», – отметила директор благотворительного фонда «Созидание» Екатерина Пухликова.

Также фонд подготовил в этом году сладкие подарки для Орловской областной организации инвалидов и студентов-инвалидов технического техникума.

«Хочется верить в то, что все загаданные в новогоднюю ночь этими замечательными детьми желания сбудутся, а новый, 2022 год принесет им как можно больше приятных эмоций и радостных событий», – подытожила Екатерина Пухликова.

ИА «Орелград»