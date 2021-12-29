Половина орловских уголовников оказались рецидивистами

В управлении ФСИН рассказали, кто именно томится за решеткой.

В Орловской области лимит наполнения в целом по УФСИН составляет 4946 осужденных. Фактически на 1 декабря 2021 в исправительных учреждениях региона содержалось 3403 осужденных, подозреваемых и обвиняемых. Численность осужденных, прошедших по учетам уголовно-исполнительной инспекции с начала года по всем видам наказания, составила 3478 человек. Такие данные привел начальник УФСИН России по Орловской области Владимир Волосевич, рассказавший об итогах деятельности ведомства в 2021 году.

По его словам, примерно 30 процентов заключенных – это преступники, отбывающие наказание за незаконный оборот наркотиков. Более четверти осужденных приговорены к длительным срокам лишения свободы, отметил Волосевич. Еще один примечательный факт: почти половина заключенных отбывают уголовное наказание уже второй, а то и третий, четвертый и так далее раз. Что касается возраста осужденных, то 376 из них еще очень молоды – им не исполнилось и 25 лет. Кроме того, в орловских колониях содержатся 2393 заключенных в возрасте от 25 до 55 лет; 96 осужденных достигли возрастной планки 55-60 лет, 81 заключенный уже отметил свой 60-й день рождения.

«За одиннадцать месяцев текущего года по учетам уголовно-исполнительной инспекции прошли 3478 осужденных без изоляции от общества, в том числе 31 несовершеннолетний, — добавил Владимир Волосевич. — Охват трудом осужденных к исправительным работам составил 98,8 процента, осужденных к обязательным работам – 100 процентов. В истекшем периоде 2021 года 338 осужденным было заменено наказание на более строгий его вид».

ИА «Орелград»