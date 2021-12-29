В результате пожара в Северном районе Орла госпитализирована 82-летняя бабушка

Два человека спасено, пять эвакуировано.

82-летняя бабушка госпитализирована в областную клиническую больницу после пожара на улице Металлургов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Информация о пожаре в многоквартирном доме поступила вчера в 20.10. Сотрудники МЧС сформировали два звена газодымозащитников и спасли двух людей. Еще пять человек эвакуировано.

«В результате пожара в помещении зала термически повреждены обои на 10 кв.м., пластиковая дверь на балкон на 2 кв.м., закопчено остекление оконного проема», — сообщает МЧС.

Предположительно возгорание произошло из-за аварийного режима работы электропроводки.

ИА «Орелград»