В результате пожара в Северном районе Орла госпитализирована 82-летняя бабушка

29.12.2021 | 14:55 Новости, Происшествия

Два человека спасено, пять эвакуировано.

82-летняя бабушка госпитализирована в областную клиническую больницу после пожара на улице Металлургов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Информация о пожаре в многоквартирном доме поступила вчера в 20.10. Сотрудники МЧС сформировали два звена газодымозащитников и спасли двух людей. Еще пять человек эвакуировано.

«В результате пожара в помещении зала термически повреждены обои на 10 кв.м., пластиковая дверь на балкон на 2 кв.м., закопчено остекление оконного проема», — сообщает МЧС.

Предположительно возгорание произошло из-за аварийного режима работы электропроводки.

ИА «Орелград»

 

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