Житель Орловской области стал жертвой интернет-мошенников

29.12.2021 | 17:00 Новости, Происшествия

Аферисты попросили предоплату за автомобильный двигатель.

30-летний мужчина из Мценска стал жертвой интернет-мошенников и потерял 59 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД.

На одном из рекламных сайтов он нашел объявление о продаже двигателя и связался с представителем якобы «крупной фирмы». Покупателя попросили перевести 28 тысяч рублей в качестве предоплаты за товар, а позже — еще часть суммы.

«Мужчина самостоятельно обратился по адресу, указанному в договоре. И уже там выяснилось, что фирма здесь никогда не располагалась. При более внимательном рассмотрении договора и перепроверке данных фирмы в интернете, гражданин заметил, что в документе и установочных данных реальной организации указаны разные адреса. После этого амчанин понял, что его обманули неизвестные мошенники, выдавшие себя за реальных продавцов», — рассказывает полиция.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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