РЖД обязали выплатить семье погибшего подростка 1,2 миллиона

Железнодорожники были согласны платить не более 50 тысяч по каждому иску.

В Орле суд рассмотрел сразу два исковых заявления, которые касались одной и той же трагедии. Подробности сообщила Орловская транспортная прокуратура, которая принимала непосредственное участие в процессах. Исковое заявление было подано в Советский районный суд города Орла. Надзорное ведомство выступило в интересах пенсионерки. Оно просило о взыскании в пользу женщины 500 тысяч рублей с ОАО «РЖД» в счет возмещения морального вреда в связи с потерей внука.

«С учетом требований разумности и справедливости, а также всех обстоятельств случившегося судом взыскано в пользу пенсионерки 200 тысяч рублей, — уточнили в транспортной прокуратуре. — Судебный акт оставлен в силе по итогам апелляционного пересмотра».

Во втором процессе рассматривались иски другой бабушки погибшего на железной дороге подростка и его родителей. Орловский транспортный прокурор в данном случае представил в суд свое заключение по этому делу. Иск был удовлетворен: в пользу родственников с РЖД взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 1 миллиона рублей. Таким образом, всего железнодорожники должны выплатить за гибель подростка 1,2 миллиона.

«Решение суда подтверждено судами апелляционной и кассационной инстанции, — рассказали в Орловской транспортной прокуратуре. — При этом Первый кассационный суд общей юрисдикции не принял доводы ОАО «РЖД» о единообразии судебной практики взыскания компенсации морального вреда размером не более 50 тысяч рублей».

В прокуратуре также напомнили, что в соответствии с гражданским законодательством в случае причинения вреда жизни и здоровью гражданина источником повышенной опасности родственники пострадавшего имеют право на компенсацию морального вреда в судебном порядке. Размеры компенсации четко не установлены. На суммы влияет характер причиненных истцам физических и нравственных страданий, а также учитываются фактические обстоятельства, при которых был причинен вред. Учитываются и индивидуальные особенности потерпевшего.

ИА «Орелград»