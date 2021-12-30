В детсаду Мценска нашли нарушения после визита прокурора области

Областные чиновники отрапортовали о результатах внеплановой проверки.

Департамент образования Орловской области на официальном сайте правительства региона отчитался о результатах внеплановой выездной проверки, проведенной в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Мценска «Детский сад №1». Из очень краткого и скупого отчета следует, что проверку провели сотрудники областного управления контроля и надзора в сфере образования. Проводилась она в период с 21 по 27 декабря 2021 года.

Напомним, что 14 декабря этот детсад лично посетил прокурор Орловской области Владислав Малкин. Так он отреагировал на «информацию о нарушении требований законодательства при содержании детского сада в Мценске», которая появилась в Сети. Кстати, участие в том визите принимал и исполняющий обязанности руководителя департамента образования Алексей Карлов.

«Глава ведомства встретился с родителями детей, посещающих данный детский сад, — сообщила по этому поводу пресс-служба прокуратуры региона. — Установлено, что в детском учреждении не обеспечена должная охрана, не в полном объеме соблюдаются требования законодательства об образовании, а также санитарно-эпидемиологические и противопожарные требования. Имеются замечания по содержанию помещений учреждения, протекает крыша одного из помещений. Не соблюдены требования по содержанию детской площадки и игрового оборудования на ней».

По всем вопросам прокурором Орловской области были назначены проверки и даны поручения. Одну из них провели чиновники от образования, которые раньше почему-то нарушений в указанном детсаду не замечали. По результатам проверки был составлен акт №167 от 27 декабря 2021 года. В отчете сообщается, что были «выявлены нарушения обязательных требований, установленных законодательством об образовании, в том числе лицензионных требований к образовательной деятельности и требований, установленных федеральными государственными образовательными стандартами». Отмечается, что в отношении учреждения составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.19.20 КоАП РФ. Также детсаду выдано предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 27 июня 2022 года.

Напомним, что по итогам своего личного визита в детсад Владислав Малкин также поручил дать правовую оценку действиям или бездействию соответствующих должностных лиц, допустивших нарушения прав детей. О сложившейся ситуации проинформирован губернатор Орловской области. Вопрос устранения нарушений находится на личном контроле Владислава Малкина, подчеркнули в прокуратуре области.

ИА «Орелград»