Под Орлом полиция «расколола» продавщицу

Женщина призналась, что похитила мобильник клиентки.

В Орловской области продавщица магазина «заработала» 240 часов обязательных работ, не отходя от рабочего места. Об этом сообщает пресс-служба Мценского районного суда. Преступление не было спланированным, и его вполне можно было не совершать. Продавщицу погубила алчность. Как следует из материалов дела, в магазин пришла покупательница. Расплачиваясь за товар, она случайно оставила на стойке свой мобильник стоимостью около 13 тысяч рублей. Пропажу амчанка обнаружила только дома.

Решив, что аппарат мог кто-нибудь найти, она сначала позвонила на свой же мобильник по стационарному телефону с городским номером. В ответ она услышала гудки вызова, но никто на них не ответил. Быстро восстановив в памяти события прошедшего дня, потерпевшая пришла к выводу, что могла забыть телефон в магазине. Чтобы проверить эту гипотезу, она вернулась в торговую точку.

Надо сказать, что произошло это всего через 20 минут после того, как она магазин покинула. Увы, на вопрос о забытом в магазине телефоне продавщица ответила отрицательно – дескать, она ничего не находила. Возможно, что-то в поведении работницы торга заставило потерпевшую усомниться в ее словах. Она обратилась в полицию и рассказала, в том числе, о двух своих визитах в магазин. Тем же вечером торговую точку посетили полицейские.

Они оказались более удачливыми – в ходе разговора с ними продавщица созналась в краже и выдала похищенный ею мобильник. А в ходе предварительного расследования подробно рассказала, как все было. Правда, в суде давать показания она отказалась, воспользовавшись конституционным правом не свидетельствовать против себя, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ. Ее дело было рассмотрено в общем порядке судопроизводства.

«Действия продавца суд квалифицировал по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, — пояснили в пресс-службе райсуда. — При назначении наказания суд учел состояние ее здоровья, характеристики с места жительства, а также то, что она ранее не была судима и однократно привлекалась к административной ответственности».

Смягчило участь подсудимой и ее признание вины, и добровольная выдача похищенного телефона, и наличие несовершеннолетнего ребенка, и принесение устных извинений потерпевшей. В результате она получила вышеуказанное наказание в виде 240 часов обязательных работ. Потерпевшая также заявляла иск о компенсации морального вреда в сумме 15 тысяч рублей, но суд оставил его без удовлетворения.

ИА «Орелград»