На строителей из Орла наложили санкции

Финансовые санкции применены в отношении строителей спортцентра.

Победой администрации города Мценска завершился процесс, прошедший в областном арбитражном суде. Ответчиком по нему выступила зарегистрированная в Орле компания «Регион Спорт Строй». Муниципальное образование просило о взыскании с нее крупной неустойки и штрафа. Требования были мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по муниципальному контракту, заключенному в апреле 2020 года.

Предметом договора было строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Мценске на улице Кузьмина. Срок выполнения работ начинался 1 апреля 2020 года и заканчивался 31 августа того же года. Цена контракта составляла 22,44 миллиона рублей. Стороны согласовали график проведения работ, которому ответчик, судя по представленным в арбитраже актам, не следовал. Опоздание получилось существенным – в августе 2021 года заказчик в одностороннем порядке расторг контракт, а причиной стал именно срыв графика.

Чиновники направили в адрес ответчика претензию с требованием добровольно уплатить неустойку и штраф, но она была оставлена без удовлетворения. Поэтому спор разрешил арбитражный суд. Он полностью удовлетворил заявленные требования и обязал компанию-ответчика выплатить администрации Мценска 1,996 миллиона рублей финансовых санкций: неустойка превысила 874 тысячи рублей, а оставшаяся сумма – это начисленный подрядчику штраф.

ИА «Орелград»