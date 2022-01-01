Под Орлом найдена территория, свободная от коррупции

Ни одного коррупционера за год не поймали в Глазуновском районе.

В Орловской области районные отделы полиции начали отчитываться о результатах оперативно-служебной деятельности за 2021 год. Одним из первых это сделал отдел МВД России по Глазуновскому району. Как следует из представленной им информации, работа по защите законных прав и интересов граждан, обеспечению общественного порядка и общественной безопасности проводилась в тесном контакте с администрацией района, другими правоохранительными и надзорными органами, депутатским корпусом.

Оперативная обстановка на территории района в отчетном периоде характеризуется значительным уменьшением числа зареги

Зарегистрированных преступлений – их число сократилось на 20,4 процента. Всего их зарегистрировано 74, тогда как год назад было 93. В полиции отмечают, что за отчетный период времени было зарегистрировано четыре преступления экономической направленности, причем три из них оказались фактами фальшивомонетничества. А вот коррупционные преступления сотрудниками ОМВД не выявлялись.

Впрочем, это не единственный ноль в структуре преступности. Так, убийств, изнасилований, фактов причинения тяжких телесных повреждений за истекший период на территории обслуживания ОМВД по Глазуновскому района также не было совершено. Не регистрировались на данной территории разбои, грабежи и угоны транспортных средств. При этом на 5,6 процента больше, чем годом ранее, было совершено преступлений против собственности, всего их зарегистрировано 38. На 15,8 процента снизилось число зарегистрированных краж — с 19 в 2020 году до 16 в 2021-м.

ИА «Орелград»