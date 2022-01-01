В Орле приставы отсудили иномарку умершего должника

Суд по иску приставов признал машину выморочным имуществом.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел исковое заявление регионального управления Федеральной службы судебных приставов к Межрегиональному территориальному управлению Федерального агентства по управлению госимуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях. Речь шла об обязании ответчика оформить права на выморочное имущество, а именно на автомобиль AUDI А6 2002 года выпуска. Из иска следует, что иномарка принадлежала должнику, который умер в 2017 году.

Было указано, что на исполнение в Орловский РОСП поступило сводное исполнительное производство о взыскании с гражданина в пользу различных юридических и физических лиц задолженности в размере 3,098 миллиона рублей. Поступило оно для принудительного исполнения ранее вынесенных судебных актов. Еще в марте 2017 года судебным приставом-исполнителем Орловского РОСП был составлен акт о наложении ареста на упомянутый автомобиль AUDI А6.

Арестованное имущество было изъято в ходе совершения исполнительных действий и до сих пор находится на хранении на территории УФССП России по Орловской области в Орле. Дело в том, что менее чем через месяц после ареста машины ее владелец умер. Данный факт официально зарегистрирован актом гражданского состояния. Приставы установили, что наследников у умершего должника не имеется. Поэтому арестованный автомобиль никто в наследство не принял. Да и само наследственное дело не открывалось.

Однако с автомобилем «просто так» ничего не сделаешь. Приставы сослались на Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Им предусмотрено, что реализация полномочий судебного пристава-исполнителя возможна путем совершения исполнительных действий и принятия мер принудительного исполнения. Для замены стороны в исполнительном производстве необходимо установить ее правопреемника, в данном случае — определить наследника.

Если наследника нет, то в действие вступает статья 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации. Она гласит, что если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто не принял наследства и т.д., то имущество умершего считается выморочным. Это означает, что оно переходит в собственность государства. В нашем случае два государственных ведомства не смогли уладить этот вопрос без суда. Арбитраж дело решил быстро – признал спорный автомобиль выморочным имуществом и обязал МТУ Росимущества оформить на него соответствующие права.

ИА «Орелград»