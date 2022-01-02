Котельные под Орлом модернизируют за бюджетный счет

2.1.2022 | 14:40 Новости

Власти Мценского района обновят инженерную инфраструктуру.

В Мценском районе с 2022 года берет старт муниципальная целевая программа модернизации котельных, расположенных на его территории. Объем финансирования превысит 3 миллиона рублей. Завершение программы намечено на 2024 год. Ее исполнителями станут муниципальные коммунальщики. Основная задача – привести в порядок обветшавшее тепловое хозяйство района. Бюджетные средства будут потрачены на разработку проектно-сметной документации, экспертизу зданий котельных, замену котлов и тепловых сетей, капитальный ремонт зданий, включая их кровлю, установку приборов учета и другое.

Согласно приведенной справке, на территории Мценского района централизованное теплоснабжение многоквартирных домов имеется только в селе Отрадинское. Однако централизованно теплом обеспечиваются многие социальные учреждения, в том числе школы и детские сады. Кроме того, в 15-ти населенных пунктах котельные отапливают дома и соцучреждений без подачи в них водопроводной горячей воды. Общая протяженность тепловых сетей в районе составляет 2913 километров. Последние 15 лет их обслуживает МУП «Теплогаз Мценского района».

В паспорте программы отмечается, что вопрос реконструкции сетей остро стоит в связи с высокой степенью износа. С каждым годом количество инженерных коммуникаций, требующих модернизации и ремонта, только растет. Денег на проведение всех требуемых работ муниципальному предприятию не хватает, в том числе и потому, что в состав тарифа на тепло затраты на капитальный ремонт сетей не закладываются. Кроме того, существует проблема сверхнормативных потерь тепла и ресурсов для его выработки. В связи с этим в котельных планируется установка энергосберегающего оборудования.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования