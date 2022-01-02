Котельные под Орлом модернизируют за бюджетный счет

Власти Мценского района обновят инженерную инфраструктуру.

В Мценском районе с 2022 года берет старт муниципальная целевая программа модернизации котельных, расположенных на его территории. Объем финансирования превысит 3 миллиона рублей. Завершение программы намечено на 2024 год. Ее исполнителями станут муниципальные коммунальщики. Основная задача – привести в порядок обветшавшее тепловое хозяйство района. Бюджетные средства будут потрачены на разработку проектно-сметной документации, экспертизу зданий котельных, замену котлов и тепловых сетей, капитальный ремонт зданий, включая их кровлю, установку приборов учета и другое.

Согласно приведенной справке, на территории Мценского района централизованное теплоснабжение многоквартирных домов имеется только в селе Отрадинское. Однако централизованно теплом обеспечиваются многие социальные учреждения, в том числе школы и детские сады. Кроме того, в 15-ти населенных пунктах котельные отапливают дома и соцучреждений без подачи в них водопроводной горячей воды. Общая протяженность тепловых сетей в районе составляет 2913 километров. Последние 15 лет их обслуживает МУП «Теплогаз Мценского района».

В паспорте программы отмечается, что вопрос реконструкции сетей остро стоит в связи с высокой степенью износа. С каждым годом количество инженерных коммуникаций, требующих модернизации и ремонта, только растет. Денег на проведение всех требуемых работ муниципальному предприятию не хватает, в том числе и потому, что в состав тарифа на тепло затраты на капитальный ремонт сетей не закладываются. Кроме того, существует проблема сверхнормативных потерь тепла и ресурсов для его выработки. В связи с этим в котельных планируется установка энергосберегающего оборудования.

ИА «Орелград»