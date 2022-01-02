Орловская область потеряла более 1 процента населения

Регион в 2021 году терял в среднем по тысяче жителей ежемесячно.

Орелстат привел очередной отчет о демографической ситуации в Орловской области. Цифры оказались еще более тревожными и пугающими, чем годом ранее. Так, сообщается, что за неполный год, а именно по итогам января-октября 2021 года, количество умерших в регионе составило 11 902 человека. Для сравнения, за аналогичный период предыдущего года в Орловской области умерли 10 202 человека, то есть смертность возросла ровно на 1700 человек. Нетрудно подсчитать, что в 2021-м в среднем ежемесячно умирало почти по 120 человек.

К сожалению, если уровень смертности в регионе стабильно рос, то уровень рождаемости стабильно снижался. В регионе за отчетный период времени на свет появилось 4480 младенцев, или на 356 детей меньше, чем годом ранее. Таким образом, естественная убыль населения по итогам 1- месяцев составила 7422 человека. При этом общая численность населения Орловской области составляет примерно 700 тысяч человек, то есть регион уже безвозвратно потерял более 1 процента своих жителей.

В 2020 году по итогам января-октября естественная убыль населения составляла 5366 человек. Не поправила в текущем году демографическую ситуацию и миграция. В Орловской области зафиксировано миграционное снижение в количестве 882 человек, то есть на такое количество граждан из Орловской области выехало больше, чем приехало. При этом в рамках внутренней миграции, то есть переезды внутри страны из региона в регион, снижение составило 1998 человек. В сфере международной миграции отмечен прирост на 1116 человек. Эти люди прибыли в Орел на постоянное место жительства, в основном, из стран СНГ.

ИА «Орелград»