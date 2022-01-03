Более 3000 орловских семей проверили социальные патрули

3.1.2022 | 18:00 Закон и порядок, Новости

В регионе оценили профилактическую работу с подростками.

В 2021 году в Орловской области проводилась целенаправленная работа по предупреждению вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность. Об этом сообщает региональное управление МВД. Ведомство отмечает, что была продолжена работа в формате «социальных патрулей». В их состав входят не только полицейские, но и чиновники, и общественники. В целом за 11 месяцев 2021-го в Орловской области социальные патрули совершили 858 выездов, проверили 3071 семью и 3226 подростков и в результате выявили 238 правонарушений.

«Сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних было  подготовлено и направлено в органы опеки и попечительства 32 ходатайства о рассмотрении вопроса о лишении или ограничении родительских прав, 21 из которых удовлетворены, — следует из информации регионального УМВД».

В рамках профилактических мероприятий по снижению уровня подростковой преступности и пропаганды правовых знаний в Орловской области также было проведено 3979 лекций, которые прошли в школах. Часть из них проводилась в дистанционном формате посредством мессенджеров и социальных сетей, таково требование времени. В полиции считают, что подобные меры приносят ощутимый результат. В качестве примера приводится статистика: количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 2021 году сократилось на 40,2 процента, причем снизилось и число подростков, которые принимали участие в противоправных деяниях.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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