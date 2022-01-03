Пенсионерам лучше работать в Москве, а не в Орле

Привлекательность рынка труда для пенсионеров оценили эксперты.

Обнародован рейтинг регионов по привлекательности рынка труда для пенсионеров в 2021 году. Исследование провело федеральное агентство РИА Новости. Согласно ему, для пенсионеров наиболее благоприятные условия на рынке труда наблюдаются в столичных регионах и в ряде областей Центральной России. Аналитики РИА Рейтинг отмечают, что пандемия коронавируса сильно повлияла на рынок труда. В целом по стране, по самым скромным оценкам, работу потеряли порядка 1,5 миллиона человек. Пик безработицы отмечался в июле-сентябре 2020 года, когда ищущих работу людей было 4,8 миллиона человек, а уровень безработицы составлял 6,3 процента.

«Во многих регионах людей старших возрастов принудительно переводят на удаленный режим работы, и это, конечно, снижает желание предприятий нанимать работников пенсионного возраста, — пишет РИА Новости. — Таким образом, проблема трудоустройства для людей пенсионного возраста даже более актуальна, чем в среднем по стране».

Для оценки ситуации на рынке труда в регионах России для пожилых людей по заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг рассчитало индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров. Кстати, это уже третий по счету рейтинг. Орловская область заняла в нем 27-е место, обойдя на одну позицию считающийся более экономически успешным Белгород. Рейтинговый балл Орловщины составил 41,4.

Для сравнения, первые два места с большим отрывом занимают Москва и Санкт-Петербург, набравшие 70,0 и 69,2 балла соответственно. Можно говорить, что в этих городах возможности для работы пенсионеров находятся на очень хорошем уровне в сравнении с другими регионами. Поясним, что рейтинг строился путем ранжирования регионов по рассчитанному индексу. Индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров рассчитывался на основе агрегирования девяти показателей.

Для расчетов использовались уровень оплаты труда пенсионеров, степень их занятости, доля безработицы среди пенсионеров, простоту поиска работы для них, соотношение зарплат пенсионеров и всех работающих в регионе, численность пенсионеров, продолжительность жизни после выхода на пенсию, общая емкость и развитость рынка труда в субъекте РФ, а также климат в качестве оценки комфортности работы и жизни в регионе. Анализ производился для мужчин в возрасте от 60 до 72 лет и женщин от 55 до 72 лет. Каждый из девяти показателей оценивался по шкале от 1 до 100 баллов. В среднестатистическом регионе значение индекса составило порядка 38,5 балла. Орловская область угодила в те 80 процентов регионов, индекс которых находится в диапазоне от 26 до 52 баллов.

ИА «Орелград»