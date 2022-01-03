У орловских заключенных изъяли мобильники

3.1.2022 | 17:00 Закон и порядок, Новости

Более полутора сотен запрещенных предметов обнаружили в камерах.

В 2021 году, по предварительным данным, в исправительных  учреждениях Орловской области у заключенных было изъято 152 единицы средств мобильной связи. За попытку передачи осужденным запрещенных предметов задержано 12 граждан. К административной ответственности привлечено девять гражданин, а еще три административных материала находятся на рассмотрении. Такие данные привела пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области.

Напомним, что закон четко регламентирует перечень предметов, которыми вправе пользоваться осужденные. Мобильные телефоны, например, в этот список не входят. Тем не менее, мобильники время от времени находят в камерах. Иногда гаджеты заключенным за вознаграждение незаконно передают сотрудники колоний, которые затем сами предстают перед судами. Такие случаев немного, но они регистрируются. Кроме того, заключенным запрещенные предметы пытаются передавать их друзья и родственники с воли.

Например, 28 ноября сотрудниками оперативного отдела исправительной колонии №5 общего режима в Нарышкино совместно с бойцами  отдела специального назначения УФСИН была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов на территорию учреждения с помощью квадрокоптера. Как сообщала по этому поводу пресс-служба ведомства, 16 мобильных телефонов и комплектующие к ним были упакованы в полиэтиленовую пленку и прикреплены к беспилотному летательному аппарату.

«При попытке доставки запрещенных предметов были задержаны двое граждан 1991 года рождения, один из них ранее отбывал наказание в ИК-5 УФСИН России по Орловской области, — рассказали в ведомстве. — В отношении данных граждан составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 19.12 Кодекса об административной ответственности РФ».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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