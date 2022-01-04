Более центнера наркотиков изъяли в Орловской области

Полиция рассказала о состоянии оперативной обстановки в регионе.

В Орловской области за 11 месяцев 2021 года в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ выявлено 527 преступлений. Как сообщает региональное управление МВД, в их числе 168 совершены в крупном и 15 – в особо крупном размере. Из незаконного оборота сотрудниками органов внутренних дел изъято 105,3 килограмм наркотических средств. К уголовной ответственности привлечено 224 лица, в том числе 18 иностранных граждан. В административном порядке меры ответственности применялись к 397 физическим лицам.

В целом, как отмечают в управлении МВД, в отчетном периоде общественно-политическая ситуация в регионе оставалась стабильной и существенного влияния на оперативную обстановку не оказывала. Кстати, общее количество зарегистрированных преступлений на территории Орловской области снизилось на 6,9 процента. Доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, составляет 7.1 процента в общей массе преступлений.

«Органами внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами установлено 2872 лица, обоснованно подозреваемых в совершении преступлений, раскрыто 3384 преступления, — сообщает УМВД. — В рамках мероприятий по защите экономики области от противоправных посягательств выявлено 510 преступлений экономической и налоговой направленности».

ИА «Орелград»