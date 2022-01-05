Стало известно о сотнях арестов имущества в Орле

Под арест попало имущество должников, которые не исполняли свои обязательства.

Одним из действенных рычагов побуждения неплательщиков к погашению задолженности является арест имущества. Проводимые рейдовые мероприятия приносят свои результаты. Такую информацию распространило региональное управление ФНС России. Областная налоговая служба привела конкретный пример. Сообщается, что за 11 месяцев 2021 года судебными приставами-исполнителями Заводского, Советского, Железнодорожного и Северного РОСП города Орла, а также Орловского РОСП и межрайонного отдела по особым исполнительным производствам было наложено 266 арестов на имущество на общую сумму 101,5 миллиона рублей.

Сделано это было в ходе рейдов, проведенных по должникам – организациям и индивидуальным предпринимателям. Рейды проводятся, поясняют в управлении ФНС, «в целях побуждения недобросовестных налогоплательщиков к добровольной уплате налоговых платежей». Итогом таких «добровольных» решений должников стало то, что они в рамках рейдов погасили задолженность в размере 49,3 миллиона рублей. Это позволило им избежать других неприятностей.

«Во время таких мероприятий предприниматели часто изыскивают возможность уплаты задолженности незамедлительно во избежание наложения ареста на имущество, — объясняют в региональной налоговой службе. — Кроме того, с каждым должником проведена разъяснительная работа о необходимости регулярной оплаты налогов, а также о способах контроля за наличием задолженности».

ИА «Орелград»