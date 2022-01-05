В Мценске у МУПов «отнимут» 15 процентов прибыли

Власти Мценска определились с доходами и расходами на 2022 год.

В последние дни 2021 года депутаты Мценского горсовета утвердили проект бюджета города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. В частности, они одобрили предложенные местной администрацией основные характеристики: бюджет будет бездефицитным. Расходы, как и доходы составят 995,631 миллиона рублей. Главным распорядителем средств бюджета Мценска по-прежнему будет финансовое управление.

Депутаты также установили на 2022 год норматив отчисления в бюджет города Мценска части прибыли муниципальных унитарных предприятий, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Он составит 15 процентов. Напомним, аналогичная мера действует и в Орле, однако денег в казну она приносит немного. Кстати, в Мценске решили, что в ближайшие три года средства, полученные муниципальными казенными учреждениями от приносящей доход деятельности, должны поступать в бюджет города.

«Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах, — говорится в решении горсовета. — Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения».

Также утверждена программа муниципальных внутренних заимствований города Мценска на 2022-2024 годы. Депутаты установили предельный объем муниципального внутреннего долга бюджета города Мценска на 2022 год в сумме 80 миллионов рублей. При этом по состоянию на 1 января 2023 года он должен будет сократиться вдвое – до 40 миллионов. Предоставление муниципальных гарантий не планируется. Депутаты проголосовали и за предельный размер собственных представительских расходов – он составит 0,5 процента от расходов на функционирование Мценского городского Совета народных депутатов и администрации города Мценска.

ИА «Орелград»