В Орле подготовили наблюдателей для участия в Олимпиаде

5.1.2022 | 17:00 Новости, Спорт

Общественники будут наблюдать за региональным туром школьной Олимпиады.

В Орловской области пул общественных наблюдателей подготовился к участию в Олимпиаде. Об этом сообщает Региональный центр оценки качества образования, на базе которого было организовано обучение. Подчеркнем, что речь идет не о предстоящих Зимних Олимпийских играх в Пекине. В Орле наблюдателей готовят для региональных школьных событий.  В частности, на прошедшем семинаре в Центре был обсужден новый порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников.

«Видеонаблюдение на всех этапах проведения регионального тура ВСОШ, сканирование работ участников, особенности организации в локациях проведения олимпиады в 2022 году осветила начальник отдела дополнительного профессионального образования Регионального центра оценки качества образования Наталья Мельнова, — рассказали в Центре. — Обучение прошел 31 будущий наблюдатель. В январе 2022 года они получат аккредитационные удостоверения департамента образования Орловской области».

Как сообщила слушателям Мельнова, общественный наблюдатель при  выявлении нарушений порядка проведения мероприятия, в том числе Олимпиады, может направлять соответствующую информацию в Рособрнадзор и другие органы образования. Он вправе свободно перемещаться по местам проведения независимых оценочных процедур (образовательные организации, локации проведения регионального этапа олимпиады, пункты проведения экзаменов, центр обработки информации) и  решать возникающие вопросы на всех этапах проведения общественного наблюдения.

При этом наблюдателям строго запрещается оказывать содействие участникам оценочных процедур (Олимпиады, ГИА, Всероссийских проверочных работ и т.д.), в том числе передавать им средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Им самим также запрещается пользоваться средствами связи. Кроме того, наблюдателям нельзя вмешиваться в работу и создавать помехи сотрудникам, задействованным в проведении оценочных процедур, а также школьникам-участникам испытаний. В случае нарушения установленного порядка проведения общественные наблюдатели удаляются из мест проведения мероприятий.

ИА «Орелград»

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