В Орловской области устроили «аттракцион щедрости»

Власти Мценска проявили великодушие в преддверии Нового года.

Депутаты Мценского горсовета на своем заключительном в 2021 году заседании устроили настоящий «аттракцион щедрости». Они приняли целый ряд решений, свидетельствующих об их великодушии. В частности, местные парламентарии установили льготы по арендной плате на 2022 год арендаторам, использующим муниципальные здания спорткомплексов, а также муниципальные нежилые помещения «в целях предоставления населению услуг для занятий физкультурой и спортом». Для таковых арендная плата установлена в размере амортизационных отчислений.

Одновременно депутаты освободили арендаторов на 2022 год от уплаты аренды за земельные участки, на которых расположены здания спорткомплексов, находящиеся в муниципальной собственности города Мценска. Главное условие – эти объекты должны использоваться для предоставления населению услуг для занятий физкультурой и спортом. Кроме того, депутаты согласовали передачу в безвозмездное пользование сроком на три года спортшколе олимпийского резерва №10 муниципального недвижимого имущества, а именно спортивного зала. Последний будет использоваться для организации и проведения тренировочных занятий по волейболу.

Принял парламент решение и о передаче в безвозмездное пользование Орловскому региональному отделению Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» муниципального помещения. Еще одно муниципальное помещение будет передано в безвозмездное пользование сроком на пять лет народной дружине, созданной местными казаками. «Аттракцион щедрости» был завершен назначением с 1 января 2022 года пожизненной ежемесячной персональной надбавки местного значения Елене Илюхиной, замещавшей на непостоянной основе муниципальную должность депутата Мценского горсовета на протяжении трех созывов — с 12 марта 2006 года по 29 сентября 2021 года. Интересно, что в данном случае предложение исходило не от депутатского корпуса, а от администрации города.

ИА «Орелград»