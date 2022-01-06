Некрасовскую школу-интернат возьмут под охрану

Такое решение вынес суд по иску районной прокуратуры.

В Орловской области суд обязал региональный департамент образования профинансировать мероприятия по обеспечению охраны КОУ ОО «Некрасовская школа-интернат». Как сообщили в пресс-службе суда Орловского района, соответствующее заявление подала прокуратура. Ранее надзорное ведомство провело проверку в сфере антитеррористической защищенности. Оказалось, что Некрасовская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не обеспечена охраной.

Последнюю могли бы обеспечить, например, сотрудники частных охранных организаций, но бесплатно работать они, конечно, не будут. Школа же финансируется из бюджета. Отсутствие охраны, как сочла прокуратура, нарушает права несовершеннолетних, педагогов и иных лиц, находящихся в школе и на ее территории. Поэтому в иске было заявлено о необходимости изыскать финансирование, а сделать это в данном случае может только областной департамент образования.

Уже в судебном заседании было установлено, что чиновники не только знают о проблеме, но и пытаются оперативно ее решить. В частности, департамент после подачи иска перечислил школе-интернату необходимые денежные средства для организации охраны школы. А сама школа подготовила проект контракта на оказания услуг по охране объекта с частной охранной организацией «Шторм». Но прокурор не стал отзывать свой иск. В результате было вынесено решение об удовлетворении его требований. Оно еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»