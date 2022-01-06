Орловца повторно наказали за хождение без маски

Если на первый раз он получил предупреждение, то во второй раз схлопотал штраф.

Житель Орловской области повторно привлечен к административной ответственности за нахождение в общественном месте без средств защиты органов дыхания. Об этом сообщает пресс-служба Железнодорожного суда города Орла. Собственно говоря, гражданин и был задержан в здании железнодорожного вокзала областной столицы. Из составленного на него административного протокола следует, что он находился в помещении без санитарно-гигиенической маски. Между тем, здание вокзала является общественным местом, а масочный режим в общественных местах продолжает действовать.

Более того, при выяснении личности правонарушителя было установлено, что для него подобный инцидент уже не первый. Ранее он также стал фигурантом аналогичного административного дела, которое тоже дошло до суда. Однако тогда гражданину повезло, так как он получил минимально возможное наказание в виде предупреждения. На этот раз такое в принципе было невозможно, так как налицо «рецидив».

И все же и тут можно сказать, что нарушителю повезло. Суд признал его виновным по части 2 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение законодательства за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности). Впрочем, и сам ответчик в судебном заседании вину признал. Его наказали штрафом в размере 7500 рублей. Отметим, что это ровно половина минимального размера штрафа, предусмотренного санкцией ч.2 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Однако судья посчитал возможным снизить размер наказания вдвое.

ИА «Орелград»