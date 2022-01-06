Подозреваемый Коршунов будет помогать губернатору Клычкову

Утвержден обновленный состав областной комиссии по обеспечению БДД.

В Орловской области сформирован и утвержден обновленный состав областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Соответствующее распоряжение от имени губернатора подписал Вадим Соколов, который на время отсутствия главы региона исполнял его обязанности. Руководить комиссией, как и прежде, будет Андрей Клычков, губернатор и председатель правительства Орловской области. Его зампред по развитию инфраструктуры Владимир Ивановский стал заместителем Клычкова и в этой комиссии.

Всего в состав включено около трех десятков человек. Обращает на себя внимание присутствие в составе комиссии Александра Коршунова, начальника областного управления ГИБДД. Более того, он получил ранг заместителя председателя комиссии. Вероятно, это означает, что губернатор Клычков по-прежнему всерьез рассчитывает на полковника полиции, хотя несколько дней назад федеральные ленты облетела новость о возбуждении в отношении Коршунова уголовного дела. В составе комиссии присутствует еще один фигурант, но уже другого уголовного дела – мэр Орла Юрий Парахин.

Напомним, 10 декабря Александр Коршунов дал пресс-конференцию. Она была посвящена не возбужденному в отношении него уголовному делу, а предварительным итогам 2021-го. Как сообщала пресс-служба УМВД, полковник полиции Коршунов рассказал о состоянии аварийности на территории Орловской области, отметив снижение уровня дорожно-транспортного травматизма. Так, количество ДТП в регионе сократилось на 14 процентов, количество раненых – на 13 процентов, а число погибших на 40 процентов.

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий глава УГИБДД назвал такие факторы, как несоответствие скорости конкретным дорожным условиям, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода, управление транспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения и нарушение пешеходами правил перехода проезжей части. Также Коршунов отметил, что в 2021 году количество ДТП с участием несовершеннолетних сократилось.

ИА «Орелград»