Орловский бизнес сократил долги перед кредиторами

По сравнению с прошлым годом задолженность снизилась на 20 процентов.

О финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе-октябре 2021 года рассказал Орелстат. Позитивным фактором видится то, что на начало ноября совокупная кредиторская задолженность орловского бизнеса составила 63,616 миллиарда рублей. Сумма выглядит астрономической, ведь она примерно в полтора раза превышает, например, годовой бюджет Орловской области. Но тут стоит учесть то, что годом ранее кредиторская задолженность предприятий региона была на 21,2 процента больше.

Также аналитики Орелстата подсчитали, что просроченная задолженность составляет 3,118 миллиарда рублей, или 4,9 процента от общей суммы «кредиторки». Ее доля уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2 процентных пункта. При этом дебиторская задолженность за отчетный период времени сложилась в сумме 68,668 миллиарда рублей, то есть такую сумму задолжали орловскому бизнесу его деловые партнеры.

Если бы эти обязательства были вдруг разом погашены, то орловский бизнес с легкостью смог бы погасить свои обязательства перед кредиторами. Но такое возможно, разве что, в идеальном мире. В Орелстате отметили, что текущий объем дебиторской задолженности перед организациями Орловской области на 5,9 процента превышает уровень аналогичного периода 2020 года. При этом сумма просроченных обязательств составляет 1,409 миллиарда рублей, или 2,1 процента от общего объема дебиторской задолженности.

ИА «Орелград»