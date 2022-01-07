Управлять Орловской областью помогут роботы

Правительство региона утвердило цифровую стратегию развития.

В Орловской области правительство утвердило «Стратегию в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления». Срок реализации документа: 2022-2024 годы. Главным исполнителем задуманного станет областной департамент информационных технологий. Задач стратегией поставлено немало, в том числе повышение международной конкурентоспособности экономики Орловской области и ее выход на средний уровень развития субъектов Российской Федерации.

«Что делаем? – таким вопросом задаются авторы объемного документа и сами же на него отвечают. — Осуществляем цифровую трансформацию сфер государственного управления, образования, здравоохранения, социального обслуживания, транспорта, городского хозяйства, промышленности Орловской области».

Проще говоря, стратегией запланировано обновление материально-технического оснащения образовательных организаций, применение учебно-методических материалов с использованием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта, развитие онлайн-обучения. Планом предусматривается постепенный отказ от бумажных носителей информации и разработка новых систем управления обучением.

Также власти обещают внедрение современных цифровых технологий в городское управление и в процессы, «имеющие прямое влияние на качество жизни жителей». Орловцам обещана надежная инфраструктура в сфере здравоохранения, развитие «незаметного» межведомственного взаимодействия в медицине, цифровое управление потоками пациентов и лекарственным обеспечением. Кроме того, ожидается, что цифровая трансформация жизни увеличит среднюю скорость перемещения пассажиров в городском общественном транспорте и увеличит объемы налоговых поступлений в бюджет Орловской области.

Для госуправления запланированы «алгоритмизация и роботизация с применением сквозных цифровых технологий». Автоматизировать в данной сфере обещают все, что только может быть автоматизировано. По мнению авторов документа, будет снижена социальная напряженность и повышено качество жизни населения «за счет возможности заказывать и получать результаты предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде». Другими задачами стратегии названы развитие информационного взаимодействия и кооперации, повышение вовлеченности предприятий в единую цифровую среду, внедрение технологий учета общественного мнения при определении приоритетов развития территорий, предоставление мер социальной поддержки в беззаявительном порядке, сокращение сроков предоставления региональных мер соцподдержки и многое-многое другое.

ИА «Орелград»