В Орле сборы налогов нарастили на треть

Налоговые отчисления в областной столице выросли на 28 процентов.

В Орле за 11 месяцев 2021 года значительно выросли поступления налогов и сборов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФНС России. Сообщается¸ что в консолидированный бюджет РФ на территории города за отчетный период времени было собрано более 18,7 миллиарда рублей налогов, что на 28,3 процента превышает аналогичный показатель прошлого года.

«За анализируемый период федеральный бюджет пополнился более чем на 5,2 миллиарда рублей, что составило 141,1 процента к уровню прошлого года, — рассказали в областной налоговой службе. — Основной рост сложился по НДС, платежи которого увеличились на 32,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 4,1 миллиарда рублей».

Соответственно, оставшаяся сумма в 13,5 миллиарда рублей поступила в территориальный бюджет, причем самому городу из них досталось лишь около 1,8 миллиарда. Остальное ушло в область. Как подсчитали налоговики, поступления в территориальный бюджет в Орле выросли на 23,9 процента. Здесь заметным лидером по темпам роста стал налог на прибыль – по сравнению с предыдущим годом он вырос в 1,7 раза, а всего его было собрано более чем на 4 миллиарда рублей.

«Доходы по налогу на имущество организаций составили более 1,2 миллиарда рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 12,5 процента, — добавили в управлении ФНС. — В 1,4 раза выросли поступления от применения упрощенной системы налогообложения, они составили более 1,4 миллиарда рублей».

Что касается городского бюджета, то прирост налогов по сравнению с предыдущим годом составил 13,8 процента. Основной рост сложился по НДФЛ, платежи по которому возросли на 79,9 миллиона рублей и превысили 1,1 миллиарда. Обращают на себя внимание и поступления по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения. Они составили 63,4 миллиона рублей, что в 5,2 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.

ИА «Орелград»