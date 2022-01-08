27 орловских писателей получат стипендии от губернатора

8.1.2022 | 17:30 Культура, Новости

Выплаты будут проводиться ежемесячно.

В 2022 году 27 писателей получат творческие стипендии губернатора Орловской области.

Ежемесячные денежные выплаты призваны стимулировать развитие орловских литературных традиций.

По сообщению пресс-службы губернатора, в список вошли: Валерий Анишкин, Анастасия Бойцова, Валентин Васичкин, Геннадий Веркеенко, Светлана Голубева, Татьяна Грибанова, Андрей Елисеев, Владимир Ермаков, Анатолий Загородний, Людмила Иванова, Елена Ковалёва, Алексей Кондратенко, Михаил Коньшин, Валентина Корнева, Александр Лысенко, Геннадий Майоров, Елена Машукова, Александр Полынкин, Анна Попова, Виктор Садовский, Владимир Самарин, Ирина Семенова, Антонина Сытникова, Михаил Турбин, Андрей Фролов, Андрей Шендаков, Елена Яворская-Милешкина.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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