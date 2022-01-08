Клычков увеличил плату за капитальный ремонт

Планируется отремонтировать 281 дом.

В 2022 году плата за капитальный ремонт в Орловской области составит 9,49 рублей за каждый квадратный метр жилья. Такое постановление было подписано губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Ранее орловцы платили по 6,86 рублей за квадратный метр.

Ожидается, что в этом году капитальный ремонт будет произведен в 281 многоквартирном доме. Это обойдется в 1,6 миллиарда рублей.

Отметим, что в прошлом году Фонд капремонта подвергался активной критике и властей, и общественности. Также с организацией связано резонансное уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего директора Владислава Масленникова.

«По версии следствия, после заключения договоров глава РФКР и гендиректор подрядчика при содействии неназванного жителя Москвы похитили более 27 миллионов рублей. Акты приемки работ подписывались, однако фактически они не были выполнены. Мошенническая схема работала с апреля 2016 года по июнь 2017 года. Всего насчитывается шесть эпизодов преступлений. Первый был выявлен в декабре 2017 года, затем следователи находили новые при проверке информации», — сообщал ранее «Орелград».

ИА «Орелград»