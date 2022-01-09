Правительство Орловской области оценило риски казахстанского кризиса для нашего региона

Казахстан — один из основных внешнеэкономических партнеров Орловской области.

Правительство Орловской области, обеспокоенное событиями в Казахстане, проанализировало экономические риски, которые возникли для нашего региона.

Сотрудничество орловских и казахстанских предприятий было довольно масштабным и теперь оказывается под угрозой срыва. На протяжении многих лет Казахстан был один из основных зарубежных партнеров Орловской области.

«Из Орловской области в Республику Казахстан поставлялись: продукция мукомольно-крупяной промышленности, изделия из пластмассы и резины, керамические изделия, черные металлы и изделия из них, оборудование и механические устройства, электрические машины и оборудование, средства неземного транспорта, инструменты и аппараты оптические, сахар, кондитерские изделия, мебель. Из Казахстана в Орловскую область поставлялись: бумага и картон, штукатурные материалы, одежда.

Поставки продукции в Казахстан осуществляли: ООО «Знаменский СГЦ» (мясо свинины, ветчина, субпродукты), ООО «Керама Марацци» (керамические изделия), АО «ГМС Ливгидромаш» (насосы и насосное оборудование), АО «Мценский завод коммунального машиностроения» (коммунальная и дорожная техника), АО «Протон» (светотехническая продукция), ЗАО «Протон-Импульс» (электронные компоненты и устройства), ООО «Фригогласс Евразия» (холодильное оборудование), ООО «Звягинский крахмальный завод» (крахмалопродукты), ООО «Центральная крупяная компания» (продукты мукомольной и крупяной промышленности), ОАО «Орелстроймаш» (машины и оборудование для добычи полезных ископаемых и строительства), ООО «Орелкомпрессормаш» (компрессорное оборудование), ООО «Орметиз» (метизная продукция), ООО «ОрелКабельЭкспорт» (кабельно-проводниковая продукция), ООО «Тэсти Фуд» (мучные кондитерские изделия), ООО «Микротензор» (производство микроэлетронных преобразователей давления), ООО «Альфапластик» (фармацевтическая продукция), ООО «Кондитерская фабрика» (производство шоколада и кондитерских изделий).

За последние два года 28 предприятий региона заключили 108 экспортных контрактов с казахскими бизнес-структурами.», — рассказала пресс-служба губернатора.

Поскольку руководство Орловской области не имеет рычагов влияния на ситуацию в соседнем государстве, то пришлось ограничиться публичной поддержкой Президента Путина в его внешней политике.

ИА «Орелград»