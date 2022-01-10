Снегопад и коммунальщики парализовали движение на улицах Орла

Масштабный снегопад совпал с первым для многих учебным и рабочим днем.

Сильный снегопад, в совокупности с провальной (по мнению очень многих жителей) работой городских коммунальных служб, практически полностью парализовали автомобильное движение на улицах Орла.

10 января для многих горожан стал первым рабочим днем после новогодних выходных. Также возобновили работу школы и другие образовательные учреждения. Это совпало с выпадением большого количества осадков, что, по прогнозам синоптиков, продолжится в ближайшие дни.

Результатом стали огромные пробки на всех основных улицах города. Многие автомобили застряли во дворах жилых кварталов. А многие люди опоздали к началу рабочего дня.

А люди, пытавшиеся утром вызвать такси, сообщают о многократном увеличении и без того непредсказуемых цен на эти услуги.

Городские власти, в свою очередь, призывают горожан отнестись с пониманием к экстремальной ситуации. По словам мэра Парахина, работы не останавливаются ни на минуты, а по ночам привлекается сторонняя техника для вывоза снега.

ИА «Орелград»