Стали известны подробности страшной аварии в Железнодорожном районе Орла

Трое пострадавших.

Стали известны подробности крупной аварии на остановке «Гипсовый комбинат», о которой вчера сообщал «Орелград».

Как сообщили «Истоки» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД, в аварии пострадали двое взрослых и семилетний мальчик.

24-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» ехал по Московской со стороны Паровозной в направлении улицы Ляшко. Выехав на встречку, он врезался в автомобиль «Рено Аркана», которым управлял 35-летний мужчина. Из-за этого «Рено» столкнулся с автомобилем «Шкода Октавия», за рулем которого находился 38-летний водитель.

Водитель «Дэу» и его ровесник-пассажир были доставлены в медицинское учреждение и после установления диагноза отпущены. Кроме них пострадал семилетний мальчик, бывший пассажиром «Рено» — ему потребовалась госпитализация.

ИА «Орелград»