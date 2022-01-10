В Орле снегопад заблокировал проезд к контейнерным площадкам (видео)

10.1.2022 | 17:37 Видео, ЖКХ, Новости

Вывоз мусора затруднен.

В связи с ухудшением погодных условий в Орловской области возникли затруднения с доступом к местам накопления ТКО. Подъезд спецтехники невозможен к каждой третьей контейнерной площадке. Мусоровозы буксуют и не могут проехать по неочищенным от снега улицам. Сегодня зафиксировано уже 50 таких адресов. Управляющие компании и коммунальщики стараются расчищать подъездные пути, но не всегда это своевременно.

В зимний период вывоз мусора напрямую зависят от организации и содержания подъездных путей. Мусороуборочные машины имеют ограниченную манёвренность, поэтому снежные завалы значительно усложняют проезд спецтехники. В частном секторе наблюдается еще более проблемная ситуация — машина вязнет в снегу или контейнеры находятся за высокими сугробами. Вес контейнера может достигать 300 кг, перенести его на руках экипажу мусоровоза не под силу. Иногда вывоз задерживается даже с расчищенных контейнерных площадок из-за того, что техника застревает на предыдущих адресах.

Для решения сложившейся ситуации специалисты регионального оператора ежедневно передают в администрации и управляющие компании информацию о проблемных адресах. Расчистка дорог и организация проезда к площадкам – их прямая обязанность. Во дворах многоквартирных домов это задача управляющих компаний. В частном секторе — муниципалитета. Юридические лица также должны обеспечить доступ к площадкам, на которые складируют отходы.

Обращаем особое внимание всех коммунальных служб, муниципалитетов и управляющих компаний: несвоевременная очистка снега ведет к срыву графика вывоза ТКО. Призываем усилить контроль за работой всех подразделений и принять оперативные меры для расчистки территорий дворов, подъездных путей̆ и межмуниципальных дорог. В настоящее время работа регионального оператора ведется в усиленном режиме.

 

 

 

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