Интернат для умственно-отсталых влился в «Корпорацию развития Орловской области»

Решение об этом принял губернатор Андрей Клычков.

Власти Орловщины нашли способ пополнить уставный капитал акционерного общества «Корпорация развития Орловской области». Напомним, эта организация была создана региональным правительством для повышения инвестиционной привлекательности региона и сопровождения инвестиционных проектов. Согласно распоряжению губернатора Андрея Клычкова, ее уставный капитал будет пополнен за счет вклада Орловской области, которая внесет в него находящееся в государственной собственности имущество.

Речь идет о теперь уже бывшем доме-интернате для умственно-отсталых детей, который работал на территории села Первый Воин в Мценском районе. Ранее это закрывшееся учреждение было включено в план приватизации государственного имущества. Оно выставлялось на торги, но желающих приобрести его за назначенную властями цену не нашлось. Судя по всему, теперь этому непривлекательному имуществу нашли новое применение. Губернатор утвердил подробный перечень имущества, «подлежащего приватизации путем его внесения в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Корпорация развития Орловской области»». Он состоит из 23 объектов. Прежде всего, это главный корпус дома-интернатата для умственно-отсталых детей стоимостью 12,257 миллиона рублей. Еще в 3,7 миллиона рублей оценен земельный участок под ним.

Также уставный капитал корпорации пополнили хозяйственный корпус стоимостью 223 тысячи рублей, здание аптеки стоимостью 417 тысяч рублей, пищеблок (1,465 миллиона рублей), гараж (120 тысяч рублей), склад (185,9 тысячи рублей), здание котельной (460,3 тысячи рублей), дезинфекционная камера (34 066 рублей) и другие объекты. Департаменту государственного имущества и земельных отношений поручено провести «необходимые организационно-правовые действия по оформлению соответствующих документов и проведению необходимых мероприятий».

ИА «Орелград»