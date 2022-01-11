Под Орлом водитель выехал на встречку с двухлетней девочкой в салоне, ребенок пострадал

Две иномарки столкнулись на трассе М2 «Крым».

Водитель автомобиля «Мицубиси Лансер» выехал на полосу встречного движения несмотря на то, что в его салоне находилась двухлетняя девочка. В результате последовавшей аварии ребенок пострадал. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Вчера в 11.20 34-летний мужчина ехал по трассе М2 «Крым» со стороны Москвы в направлении Белгорода. В районе 344-го километра он выехал на встречку и врезался в автомобиль «Тойота Ленд Крузер Прадо».

Ребенок получил телесные повреждения.

ИА «Орелград»