Орловцы задали мэру тысячи не всегда приятных вопросов

Обнародована информация о работе с обращениями граждан.

Как сообщает администрация города Орла, в четвертом квартале 2021 года на имя мэра и его заместителей поступило 2068 письменных и устных обращений граждан, в которых было озвучено 2123 вопроса. Из них 898 вопросов относились к сфере экономики. В частности, горожане спрашивали с мэра о ремонте дорог и работе пассажирского транспорта, охране окружающей среды, отлове бездомных животных. Интересовали жителей областного центра проблемы организации торговли и общественного питания, а также вопросы в сфере архитектуры и градостроительства.

«По вопросам жилищно-коммунальной сферы в четвертом квартале 2021 года поступило 799 обращений, или 37,6 процента от их общего числа, — говорится в сообщении мэрии. — Среди них было 618 обращений, связанных с коммунальным хозяйством, и 56 обращений по вопросам обеспечения граждан жильем».

Отметим, что доля вопросов, касающихся социальной сферы, в общем количестве обращений за последние три месяца составила 15,4 процента. Всего таковых мэру и его заместителям поступило 326. Причем большая их часть – 205 обращений – касалась социального обеспечения и социального страхования. Кроме того, мэр получил 76 вопросов об общественно-политической жизни города Орла. По вопросам соблюдения законности к градоначальнику обратились 24 гражданина. В данном случае в основном рассматривались вопросы безопасности и охраны правопорядка.

ИА «Орелград»