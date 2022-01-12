Штамм «омикрон» обнаружен в Орловской области

12.1.2022 | 9:00 Медицина, Новости

Наш регион — один из 13, где выявлен новый штамм.

Орловская область вошла в число 13 регионов Российской Федерации, где уже есть случаи заражения новым штаммом коронавируса — «омикроном». Об этом сообщило издание «Лента.ру».

Информацию о географии выявленных случаев заболевания «омикроном» озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Компанию нашему региону составили Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область, Пермский край, Ленинградская, Мурманская, Оренбургская, Рязанская и Нижегородская области, а также республики Ингушетия и Башкортостан.

ИА «Орелград»

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