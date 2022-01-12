В Орле обсуждают нелегкую долю чиновников, делающих выборы

Опубликован очередной, самый откровенный, слив о возможной фальсификации сентябрьских выборов. Солировала женщина с голосом, похожим на голос Проваленковой.

Орловской общественности стали известны подробности о нелегких трудовых буднях чиновников, ответственных за подсчет итогов голосований. Интернет-ресурс «Орлец» опубликовал пятую часть «аудиосериала» о возможной фальсификации выборов в облсовет.

На ней запечатлена прямая речь женщины с голосом, похожим на голос первого зама Юрия Парахина – Ирины Проваленковой. Она призывает задержать работу избирательных комиссий, чтобы в течение ночи осталась возможность «скорректировать» итоги голосования. Речь идет исключительно про УИКи, расположенные в областном центре. Для того, чтобы присутствующие осознали серьезность вопроса, женщина рассказывает о выборах годовой давности, которые, как оказывается, прошли не со всем по плану.

«В ночь с 19 на 20 мы все-таки опять пытаемся тактику сдерживания комиссий. А значит, посчитали и быстро передали данные. Данные нам. Заводской на Гнеушева замыкаем. И пока не дали мы добро, никто протоколы не подписывает, не заполняет. Пытаемся это реализовать. И пустых обещаний ночью никто мне никто не дает. И не спешите закрывать все комиссии. По городу может поступить другая задача, и мы это знаем, ночью. И нам не за счет кого будет ее решить. Придерживайте хотя бы часть комиссий, где нет никого. Проговорите, пусть не спешат закрывать протокол и радостно скакать домой.

Наблюдатели от партии Единая Россия и Пенсионеров… поставим на место. В прошлом годы мы с вами закрылись даже там, где можно было не закрываться, а мы закрылись и задачу губернатора не выполнили по партии Пенсионеров. Не допустить перехода их 5% барьер. И мандат на моих глазах от Единой России слетел на Пенсионеров. 5,01 — это просто описаться, вы простите меня. Это кому рассказать… И они с мандатом. И теперь, благодаря нашей неорганизованности, год назад ночью, мы имеем задачу по партии Пенсионеров, которая нам бы сто лет не снилась. А теперь у нас задача 6% им сделать, чтоб они прошли.

Сошли год назад с ума. До 5 утра считали, и я сидела перед этими … и считала 4,99 или все-таки мы переходим за 5 и слетел… Но слетел не с коммунистов, не со Справедливой России, а слетел он с Единой России. Да, по факту, он примкнул к фракции, и глобальный результат тот же, но последствия мы разгребаем до сих пор», — сокрушается человек на записи.

ИА «Орелград»