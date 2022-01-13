Орловская мэрия запустила в Телеграмме чат-бот, которому можно пожаловаться на содержание дорог

Заявки будут автоматически приходить в мэрию и передаваться ответственным службам.

Городская администрация запустила в мессенджере Телеграмм специальный чат-бот, которому можно рассказать о проблемах с содержанием дворов. Об этом сообщила

Запуск чата https://t.me/oreladmbot имеет особую актуальность в зимний сезон, когда управляющие компании не всегда успевают справляться со своими обязанностями.

«Заявителю нужно написать свой адрес и оценить состояние дорог и пешеходных дорожек во дворе, степень и качество их уборки, качество обработки от гололеда специальной смесью, наличие сосулек. Желательно приложить подтверждающие фотографии.

Все сигналы поступят напрямую в администрацию Орла. Если подтвердится, что УК плохо справляется со своими прямыми обязанностями, то данные будут переданы ответственным службам для незамедлительной отработки», — рассказала пресс-служба мэрии.

Отмечается, что количество заявок от одного жильца не ограничено, а жаловаться можно не только про состояние своего дома, но и соседних.

ИА «Орелград»