Орловские школы эвакуируют из-за угроз терактов

13.1.2022 | 12:48 Важное, Новости, Происшествия

До орловских школ докатилась волна угроз терактов.

По информации «Орелграда», до Орла докатилась волна массовых эвакуаций школьников. В настоящее время родители, до которых удалось дозвониться классным руководителям, забирают своих детей из учебных заведений. Однако, эвакуацию они объясняют формальными поводами.

Между тем, многие родители знают реальную причину эвакуации и оперативно забирают детей из школ. Это стало возможным благодаря публикациям федеральных СМИ об аналогичных событиях, происходящих в других городах, а также благодаря скану электронного письма с угрозами, который «гуляет» по родительским вотсап-чатам.

Вчера федеральные СМИ сообщали об эвакуации учащихся более чем в полутора сотнях школ в Екатеринбурге. В Саратове сегодня эвакуированы все школы.

ИА «Орелград»

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