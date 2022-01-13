В Орле появятся новые троллейбусные маршруты

Судьба старых пока не понятна.

В Орле появятся два новых троллейбусных маршрута — № 2 и № 7. Об этом сообщило ВК-сообщество »

Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru».

2-й троллейбус будет ездить от санатория Лесной до Госуниверситета, а 7-й — от Выгонки до Автовокзала. При этом, маршруты № 4 и № 6 останутся без изменений.

На данный момент не ясна судьба 1-го и 8-го маршрутов. Изначально то же сообщество сообщало об их закрытии. Однако, мэр Орла Юрий Парахин заявил, что троллейбусы никто не отменяет, а официальная информация на эту тему будет опубликована на следующей неделе.

ИА «Орелград»