В Орле появятся новые троллейбусные маршруты

13.1.2022 | 11:11 Новости, Общество

Судьба старых пока не понятна.

В Орле появятся два новых троллейбусных маршрута — № 2 и № 7. Об этом сообщило ВК-сообщество »
Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru».

2-й троллейбус будет ездить от санатория Лесной до Госуниверситета, а 7-й — от Выгонки до Автовокзала. При этом, маршруты № 4 и № 6 останутся без изменений.

На данный момент не ясна судьба 1-го и 8-го маршрутов. Изначально то же сообщество сообщало об их закрытии. Однако, мэр Орла Юрий Парахин заявил, что троллейбусы никто не отменяет, а официальная информация на эту тему будет опубликована на следующей неделе.

ИА «Орелград»

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