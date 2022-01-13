В Орле проверят оплату труда работников детсада

Аудиторы обнародовали план своей работы на ближайший квартал.

Контрольно-счетная палата города Орла обнародовала план своей деятельности на первый квартал 2022 года. Как и прежде, в него включены контрольные и экспертно-аналитические мероприятия. В число последних, например, включена проверка правомерности и эффективности расходования средств, выделенных из бюджета на оплату труда работников детского сада №5 комбинированного вида в 2021 году. Основанием для ее проведения послужило письмо, поступившее в КСП в конце декабря из Орловского городского Совета народных депутатов.

Кроме того, будет проведен плановый аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, которые в 2021 году осуществляли различные муниципальные учреждения, предприятия и акционерные общества с муниципальным участием. Также в первом квартале аудиторам предстоит оценить эффективность предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ. Коллегия Контрольно-счетной палаты приняла решение и о проведении «анализа состояния дебиторской задолженности муниципального образования «Город Орел» с выработкой предложений по ее сокращению».

Отметим, что в первом квартале будет продолжена начавшаяся в конце прошлого года проверка целевого и эффективного использования МКУ «Управление капитального строительства города Орла» бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы». В данном случае основанием для ее проведения послужило обращение прокуратуры Советского района.

Законность расходования средства нацпроекта «Образование» городские аудиторы проверят на примере гимназии №19 имени Героя Советского Союза В.И. Меркулова. Сделают это они также по просьбе прокурорских работников. В план работы КСП включено проведение внешних проверок бюджетной отчетности за 2021 год Орловского городского Совета народных депутатов, администрации города Орла, а также структурных подразделений мэрии: финансового управления, управления градостроительства, управления муниципального имущества и землепользования.

ИА «Орелград»