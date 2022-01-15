Регистрировать «неуправляемых» орловцев будет жилуправление

Мэр наделил дополнительными полномочиями новое казенное учреждение.

Мэр Орла Юрий Парахин издал постановление о наделении полномочиями муниципального казенного учреждения «Жилищное управление города Орла». Конкретно речь идет о полномочиях по приему от горожан документов для регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства. Такие услуги требуются, например, тем гражданам, которые проживают в квартирах и комнатах муниципального жилищного фонда в домах с непосредственным способом управления и домах, в которых отсутствуют договоры управления.

МКУ «Жилищное управление города Орла» постановлением мэра также наделено полномочиями по подготовке и передаче учетных документов в орган регистрационного учета, ведению и хранению поквартирных карточек и карточек регистрации по месту жительства, выдаче справок гражданам по вопросам, касающимся их регистрации по месту пребывания и по месту жительства. Соответствующие изменения будут внесены в устав данного учреждения.

Напомним, жилуправление было создано в прошлом году. Основная цель – наведение порядка в сфере управления муниципальным жилищным фондом. Ранее на протяжении многих лет данные функции были возложены на другое муниципальное казенное учреждение – «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Однако к его работе неоднократно возникало множество претензий и нареканий.

Так, проверившая работу учреждения за 2019-2020 годы Контрольно-счетная палата города Орла установила, что «МКУ «УКХ» не обладает достоверной информацией о количестве и общей площади принадлежащих ему на праве оперативного управления и сданных в наем муниципальных жилых помещениях, а также о суммах платы за наем, подлежащей перечислению в бюджет города Орла».

ИА «Орелград»