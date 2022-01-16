Дома под Орлом построят без финансирования

В Мценском районе появилась программа стимулирования строительства.

В Мценском районе Орловской области взяла старт муниципальная программа стимулирования жилищного строительства. Срок ее действия рассчитан с 2022 по 2024 годы, реализовать ее планируется в один этап. Уникальной особенностью данной программы является то, что она, судя по паспорту, вообще не потребует бюджетного финансирования. При этом в рамках программы за три года планируется построить 270 жилых домов общей площадью 16 800 квадратных метров.

Так, уже в 2022 году в районе должно быть возведено 90 домов площадью 5550 квадратных метров. В дальнейшем предполагается только увеличение годового объема ввода жилья в строй. Как же власти планируют реализовать такие планы, не вложив в них ни копейки? В основном за счет разработки документов по планировке территорий. Кроме того, предусмотрено выделение земельных участков под застройку. Правда, закон обязывает власти обеспечивать такую землю соответствующей инфраструктурой.

Пункт о строительство инженерных коммуникаций включен в программу, однако как он будет выполняться, пока можно только гадать. Возможно, в данном случае финансирование ляжет на некие иные источники. Из текста программы также следует, что на ближайшие три года приоритетным в строительстве для Мценского района является возведение именно индивидуального жилья. Стимулирование инвестиционной активности в данном случае предусмотрено «путем применения мер бюджетного стимулирования, не подменяющих рыночные механизмы бюджетными вливаниями».

ИА «Орелград»