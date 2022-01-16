Орловские заключенные начали лепить животных из снега

В исправительных колониях региона стартовал конкурс снежных фигур.

В Орловской области в исправительных учреждениях стартовал конкурс снежных фигур. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН России. Проведению конкурса благоприятствует погода – в последние дни Орловщина подверглась сильным снегопадам. Природного материала для конкурсантов оказалось вполне достаточно для проведения необычных состязаний.

«Год тигра дает широкую возможность для реализации авторских идей снежных скульпторов, — говорят в пресс-службе управления ФСИН России по Орловской области. — Огромные символичные животные из снега появились в ИК-5 и ИК-2».

Напомним, что исправительная колония №5 общего режима расположена в поселке Нарышкино Урицкого района, а исправительная колония №2 строгого режима находится в городе Ливны. Организаторы, комментируя конкурс, подчеркивают, что фантазия участников практически не ограничена, и все зависит исключительно от их умения и мастерства.

«Администрация исправительных учреждений отмечает, что данный конкурс способствует развитию творческих способностей, совершенствованию организации свободного времени осуждённых, привлечению их к активной творческой деятельности, — говорят в ведомстве. — Конкурс снежных фигур пройдет во всех исправительных учреждениях УФСИН России по Орловской области».

ИА «Орелград»