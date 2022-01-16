Снижение уровня коррупции обойдется Орловщине в полмиллиарда

Бюджетные средства будут выделены в рамках профильной программы.

Правительство Орловской области внесло изменения в собственное постановление об утверждении государственной программы «Повышение эффективности государственного и муниципального управления, поддержка институтов гражданского общества». Она была утверждена в конце 2019 года, а сейчас потребовалось уточнить ее финансовые параметры и целевые индикаторы. Согласно новой редакции документа, общий объем финансирования составит 504,47 миллиона рублей. Только в 2022 году планируется потратить 85,9 миллиона.

Программа состоит из целого ряда подпрограмм. Ее целями провозглашены не только повышение эффективности государственного и муниципального управления в Орловской области, но и укрепление единства многонационального народа. Для достижения поставленных целей предусмотрено немало различных мероприятий. Например, в рамках программы предполагается создание «единых и целостных современных систем государственной гражданской и муниципальной службы, направленных на результативную деятельность государственных гражданских и муниципальных служащих».

Ожидается, что чиновники, по завершении реализации программы, будут «ориентированы на приоритеты развития Орловской области с учетом интересов населения». Еще одним важным пунктом программы заявлено «снижение уровня коррупции при исполнении органами исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области государственных функций и предоставлении государственных услуг гражданам и организациям».

Кроме того, документ предполагает развитие социально ориентированных некоммерческих организаций Орловской области и увеличение их роли в повышении качества жизни социально незащищенных жителей, оптимизацию избирательной системы региона, содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, а также социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Орловской области.

ИА «Орелград»