В деле «Орловчанки» не хватило доказательств и «запахло спиртом»

Антимонопольная служба отложила рассмотрение дела санатория.

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области отложила рассмотрение дела, возбужденного в конце прошлого года в отношении БУЗ Орловской области «Детский санаторий «Орловчанка». Специалистам попросту не хватило представленных сторонами материалов, поэтому они запросили дополнительные доказательства. В следующий раз комиссия рассмотрит дело через месяц, в феврале. Как уже писал «Орелград», заявление в УФАС подала Контрольно-счетная палата Орловской области.

Аудиторы в прошлом году проводили проверку санатория и выявили ряд нарушений. Информация по мотивам той проверки была направлена в антимонопольную службу. В частности, в своем письме КСП отмечает, что санаторий «Орловчанка» еще в 2020 году на фоне пандемии нового коронавируса на официальном сайте госзакупок разместил запрос котировок на закупку дезинфицирующих средств. Начальная максимальная цена контракта составляла 73 333 рублей.

По мнению КСП, заявка одного из участников закупки – компании «Савир» — не соответствовала условиям, но несмотря на это была допущена к участию и признана соответствующей требованиям, установленным в извещении. Отметим, что учреждение планировало закупить 100 литровых флаконов дезинфицирующего средств, готового к применению и созданного на основе комбинации спиртов. Иными словами, закупался кожный антисептик для гигиенической обработки рук.

Как следует из материалов дела, на участие в запросе котировок было подано шесть заявок. Все они были допущены к участию. Каждый участник предложил свою цену, а по условиям выигрывал тот, чье ценовое предложение окажется наименьшим. Так вот компания, привлекшая внимание аудиторов, предложила цену 14 860 рублей, что было гораздо ниже и начальной цены, и предложений конкурентов. Соответственно именно с ней был заключен договор.

Изучив документацию, аудиторы пришли к выводу, что победителем запроса котировок к поставке было предложено дезинфекционное средство, которое не соответствовало требованиям закупки. Кстати, изучив материалы КСП, антимонопольщики предварительно пришли к выводу, что в действиях санатория «Орловчанка» усматриваются признаки нарушения статьи 17 закона о защите конкуренции. В связи с этим был издан приказ о возбуждении дела и создании комиссии по его рассмотрению.

ИА «Орелград»