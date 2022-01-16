В Орловской области иностранцам будут вручать медаль за заслуги двух степеней

Орловский губернатор учредил еще одну региональную награду.

Список наград Орловской области продолжает пополняться. Как уже писал «Орелград», губернатор Андрей Клычков ранее утвердил положения о медали «За трудовые успехи» и нагрудном знаке «Гордость и Слава Орловщины». Еще одним своим указом глава региона учредил знак отличия «За заслуги перед Орловской областью». Как и вышеназванные, эта награда будет иметь сугубо областной статус. Она станет формой поощрения граждан и коллективов организаций за выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии региона, научно-исследовательской деятельности, укреплении обороноспособности, законности и правопорядка, общественной и благотворительной деятельности.

Согласно положению, данным знаком отличия награждаются граждане РФ и иностранцы, имеющие стаж работы в сфере профессиональной деятельности, как правило, не менее 10 лет. Обязательное условие — наличие у претендента других наград губернатора или органов государственной власти Орловской области. Отметим, что новый знак отличия имеет две степени, высшей из которых является I степень. Награждение осуществляется последовательно, от низшей степени к высшей, то есть один и тот же человек или коллектив может получить данный знак дважды. Правда, между получением первой и второй награды должно пройти не менее трех лет. В указе губернатора отмечено, что награжденные новым знаком отличия также могут быть премированы.

Знак отличия «За заслуги перед Орловской областью» имеет форму фигурной нагрудной медали с колодкой. Знак I степени выполняется из золотистого металла, II степени – из серебристого металла. Лицевая сторона имеет вид расширенного равноконечного креста с фигурными концами, между которыми размещены рельефные лучи, укорачивающиеся от центра к краям. Концы креста покрыты гильошировкой, а поверх нее – красной прозрачной горячей эмалью. Поверх всего располагается рельефная накладка в виде герба Орловской области с короной достоинства, вмещенной в верхний конец креста. Гербовый щит по сторонам окружен двумя рельефными лавровыми ветвями, а внизу – фигурной лентой с выпуклой надписью «ЗА ЗАСЛУГИ».

ИА «Орелград»