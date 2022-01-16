Жители Орла оставили 2,8 миллиона рублей в «личных кабинетах»

При помощи указанного сервиса они заплатили налоги государству.

В Орле по состоянию на 1 декабря 2021 года через «личный кабинет физического лица» было уплачено налогов на сумму более 2,8 миллиона рублей. Такие данные приводит региональное управление ФНС России. В ведомстве подчеркивают, что данный электронный ведомственный сервис является одним из наиболее популярных у налогоплательщиков. На это указывает статистика – личный кабинет на сайте налоговой службы имеют уже более 100 тысяч жителей Орла.

«В третьем квартале 2021 года число зарегистрированных граждан заметно увеличилось и составило 1949 человек, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 326 человек, или на 20 процентов, — говорят в налоговой службе. — При этом сервис «Личный кабинет для физических лиц» по-прежнему позволяет налогоплательщику подавать декларацию о доходах 3-НДФЛ, получать актуальную информацию об объектах имущества, оплачивать налоги и т.д.».

Напомним, что для регистрации на указанном сервисе необходимо лично обратиться в любую налоговую инспекцию с паспортом, заполнить типовую форму заявления и получить регистрационную карту с паролем. Есть и другой путь, возможно, более простой: получить доступ к личному кабинету можно с помощью госуслуг, но только при условии наличия подтвержденной учетной записи и квалифицированной электронной подписи.

ИА «Орелград»