Поддельный Louis Vuitton «всплыл» в Орле

17.1.2022 | 18:00 Закон и порядок, Новости

Контрафактом торговали в одном из магазинов областного центра. 

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел административные материалы, составленные сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора в отношении индивидуального предпринимателя. Женщине  принадлежит небольшой магазинчик на улице Фомина в Орле. В октябре 2021 года эту торговую точку посетил с визитом главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей. Он проводил  административное расследование в отношении ИП.

В ходе визуального осмотра торгового помещения был установлен факт реализации товаров с незаконным использованием товарных знаков «Louis   Vuitton»,   «Gucci» и «Рhilipp  Plein». Как следует из материалов дела, в магазине торговали шарфами, якобы изготовленными под брендом «Louis   Vuitton», причем на этикетке стояла надпись «made in Paris». Проверяющий усомнился в том, что реально произведенные в Париже шарфы могут продаваться в Орле по цене 300 рублей за штуку. Что касается брендов  «Рhilipp  Plein» и «Gucci», то под этими марками продавались произведенные в Турции кожаные куртки, причем их стоимость составляла 15-18 тысяч рублей за штуку.

Всего в магазине было выявлено шесть контрафактных товаров с незаконным использованием чужого товарного знака, общая стоимость которых составляла 66 600 рублей. Эти товары были арестованы, о чем был составлен соответствующий протокол. Суд частично удовлетворил требования надзорного органа. Он постановил привлечь индивидуального предпринимателя к административной ответственности в виде предупреждения. Арестованные куртки и шарфы подлежат изъятию из оборота с передачей их для последующего уничтожения.

ИА «Орелград»

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