Поддельный Louis Vuitton «всплыл» в Орле

Контрафактом торговали в одном из магазинов областного центра.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел административные материалы, составленные сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора в отношении индивидуального предпринимателя. Женщине принадлежит небольшой магазинчик на улице Фомина в Орле. В октябре 2021 года эту торговую точку посетил с визитом главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей. Он проводил административное расследование в отношении ИП.

В ходе визуального осмотра торгового помещения был установлен факт реализации товаров с незаконным использованием товарных знаков «Louis Vuitton», «Gucci» и «Рhilipp Plein». Как следует из материалов дела, в магазине торговали шарфами, якобы изготовленными под брендом «Louis Vuitton», причем на этикетке стояла надпись «made in Paris». Проверяющий усомнился в том, что реально произведенные в Париже шарфы могут продаваться в Орле по цене 300 рублей за штуку. Что касается брендов «Рhilipp Plein» и «Gucci», то под этими марками продавались произведенные в Турции кожаные куртки, причем их стоимость составляла 15-18 тысяч рублей за штуку.

Всего в магазине было выявлено шесть контрафактных товаров с незаконным использованием чужого товарного знака, общая стоимость которых составляла 66 600 рублей. Эти товары были арестованы, о чем был составлен соответствующий протокол. Суд частично удовлетворил требования надзорного органа. Он постановил привлечь индивидуального предпринимателя к административной ответственности в виде предупреждения. Арестованные куртки и шарфы подлежат изъятию из оборота с передачей их для последующего уничтожения.

ИА «Орелград»