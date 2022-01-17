С 1 июля тарифы ЖКХ в Орловской области вырастут примерно на 4%

Электричество подорожает на 5%

С 1 июля в Орловской области, как и во всей стране, повысятся тарифы ЖКХ. При этом, рост стоимости услуг не превысит 4% Эту информацию озвучила Елена Жукова, начальник управления по тарифам и ценовой политике, на сегодняшнем заседании областного правительства.

«В рамках тарифной кампании Управлением установлено 2 316 тарифов для 185 регулируемых организаций. Необходимая валовая выручка всех регулируемых организаций, учтенная при установлении тарифов, соответствует 15,7 млрд рублей. Экономический эффект от государственного регулирования на 2022 год составил 2,5 млрд рублей», — сообщает пресс-служба губернатора.

Индекс повышения тарифов был утвержден федеральными властями в конце прошлого года. Он составляет 4%, но может отклоняться до 2,2%

Сообщается, что электроснабжение для городского населения Орловской области (а также — для сельских жителей с электроплитами) подорожает на 5%

ИА «Орелград»